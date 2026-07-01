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“No creo que sea preocupante, sabes de lo que somos capaces... Nos hacemos responsables de lo que pasó en la cancha”

Tras la derrota ante La Calera, Bianneider Tamayo habló con la prensa sobre el bajo rendimiento de los azules y el regreso de Fernando Gago.

Lucas San Martín

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Durante la noche de este miércoles, la Universidad de Chile cayó ante Unión La Calera y obtuvo su primera derrota en la Copa Chile.

Luego de haber finalizado el encuentro, Bianneider Tamayo habló con los medios de comunicación sobre el partido y el arbitraje, donde señaló que no iba a opinar nada con respecto al tema.

“Yo creo que ahora si te digo algo, no sé si sea el mejor análisis de mi parte, pero lo que sí te puedo decir es que obviamente estamos dolidos por por la derrota. Toca asimilarla y seguir para adelante", contó.

“Con el arbitraje, la verdad, es que no voy a opinar nada, no son temas que tengan que ver con nosotros. Nos hacemos responsables de lo que sucedió en la cancha“, agregó.

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Durante lo que va de año, la Universidad de Chile no le ha podido ganar a Unión La Calera tanto en la Liga de Primera como en la Copa Chile. Sobre este tema comentó Tamyo y si les preocupa el mal rendimiento ante los cementeros.

“Así como que preocupante, no creo porque sabemos de lo que somos capaces. Este grupo está para grandes cosas, lo está demostrando. Contra La Calera no se ha dado, es una realidad y lo sabemos todos. Pero vamos a seguir trabajando, es la única forma de de seguir con esto“, explicó.

Este compromiso estuvo marcado por el regreso de Fernando Gago a la banca de la U, después del infarto agudo al miocardio que sufrió después del partido contra O’Higgins. El central venelozano recalcó la importancia para el plantel el regreso del técnico.

Es positivo, porque obviamente que el profe este nos suma muchísimo a nosotros. Sabemos que él pasó una situación bastante complicada que obviamente nos puso triste a todos. Gracias a Dios está con nosotros trabajando al 100 y esperemos que se mantenga así“, cerró.

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