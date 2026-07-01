Fernando Gago regresó a dirigir a la Universidad de Chile después de su infarto agudo al miocardio que sufrió después del partido contra O’Higgins.

“Son situaciones adversas de la vida a las que estoy acostumbrado. Creo que todavía no he caído de lo que me pasó. Lo más lindo es estar dentro de un campo de juego y eso es lo que voy a tratar de disfrutar”, expresó el argentino sobre la complicación de salud que vivió.

En el ámbito deportivo, el regreso de Gago a la banca de la U no fue lo esperado. Unión La Calera le ganó por la cuenta mínima en el Estadio Nacional y, además, Marcelo Morales se fue expulsado sobre el final del encuentro.

“No me gustó el partido. Hoy el equipo no jugó a lo que pretendemos, no tuvimos las circulaciones y el juego fluido. Después nos apresuramos en el segundo tiempo. Hoy estamos primeros, tenemos que aprovechar esa situación para seguir creciendo y tener una identidad de juego”, explicó.

“No solamente la lesión, sino que es una cuestión de cuidados, de tratar de ponerlos bien. Tenemos un parate, que nos va a favorecer mucho para poder descansar y unos días de pretemporada”, comentó el estratega sobre la inclusión de los jugadores jóvenes y los próximos desafíos que tiene con la U.