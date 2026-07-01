Utilizaron un inhibidor de señal: roban vehículo a asesor del Presidente Kast en servicentro de Los Trapenses

Un asesor del Presidente José Antonio Kast fue víctima de un robo la mañana de este miércoles, cerca de las 08:00 horas, en una estación de servicio Copec del sector Los Trapenses, en la comuna de Lo Barnechea.

Según fuentes de Radio ADN, delincuentes utilizaron un inhibidor de señal para sustraer su vehículo y también sus pertenencias.

La persona afectada correspondería a Sebastian Torrealba, exdiputado y actual asesor digital del segundo piso de La Moneda.

La persona afectada no presentó una denuncia tras el hecho, por lo que la Policía de Investigaciones inició diligencias durante esta jornada.

Entre ellas, realiza peritajes en el lugar, revisa cámaras de seguridad y entrevista a testigos y trabajadores de la estación de servicio para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.