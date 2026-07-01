Suiza - Argelia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / JUAN MABROMATA

Este jueves 2 de julio, Suiza y Argelia protagonizarán uno de los tres encuentros que se disputarán durante esta jornada.

El conjunto helvético logró su clasificación a los dieciseisavos de final al terminar en la primera posición del grupo B al igualar en la primera fecha con Catar y luego vencer a Bosnia y Herzegoniva y Canadá.

Por otro lado, Argelia consiguió su paso a la siguiente ronda tras terminar en la tercera posición del Grupo J al perder con Argentina, vencer a Jordania e igualar en un dramático partido con Austria lo que le valió ser uno de los mejores terceros del certamen.

¿Cuándo y a qué hora juega Suiza vs Argelia en el Mundial 2026?

Suiza y Argelia se enfrentan este jueves 2 de julio a las 23:00 horas de Chile. El compromiso se disputa en el estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, Canadá.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Suiza y Argelia en el Mundial 2026?

En Chile, el duelo entre Suiza y Argelia será transmitido por DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming por medio de las plataformas de pago DGO, Paramount+ y DAZN.