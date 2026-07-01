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VIDEOS. Las imágenes del fuerte viento puelche que obligó a decretar Alerta Roja en la comuna de Pucón

Registros difundidos en redes sociales evidencian ráfagas de hasta 100 km/h, caída de árboles, cortes de luz y afectación en rutas de la zona lacustre.

Martín Neut

Viento puelche en Lago Villarica

Viento puelche en Lago Villarica

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja en la comuna de Pucón, región de La Araucanía, debido al intenso sistema de vientos que afecta la zona y que se ha hecho visible a través de videos difundidos en redes sociales.

Los registros muestran ráfagas asociadas al viento Puelche de entre 90 y 100 km/h, con caída de árboles, fuerte oleaje en el Lago Villarrica y daños en el centro urbano, lo que evidenció la magnitud del fenómeno.

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A raíz de la emergencia, Senapred informó que “se registran 8.152 clientes sin suministro eléctrico en la comuna”, producto de la caída de árboles sobre el tendido eléctrico y cortes de cables.

Además, en un COGRID comunal se determinó como medida preventiva “interrumpir las salidas e ingresos de todas las personas y vehículos de la zona urbana de Pucón”, debido al riesgo por caída de árboles y afectación de rutas como la CH-199 y la Segunda Faja.

La situación se mantiene en monitoreo mientras continúan las labores de despeje y reposición de servicios en la zona lacustre.

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