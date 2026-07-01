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Entraron sin avisar y terminaron en un barranco: El cinematográfico rescate aéreo de dos jóvenes en Quebrada de Macul

Un menor de 13 años y un joven de 18 pasaron la noche atrapados en un barranco dentro del parque cordillerano.

Gonzalo Miranda

Captura de pantalla | Carabineros

Captura de pantalla | Carabineros

Un intenso operativo nocturno desplegado por personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros culminó con el rescate exitoso de dos excursionistas que se encontraban atrapados en un sector de difícil acceso en el Parque Quebrada de Macul, en la Región Metropolitana.

La alerta se encendió cerca de las 23:00 horas del pasado martes, cuando Carabineros recibió un llamado al nivel de emergencias 133.

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Un familiar denunció que su hijo y un amigo habían ingresado al recinto cordillerano durante la madrugada del 30 de junio sin dar aviso previo. La preocupación aumentó debido a que los jóvenes debían regresar a las 19:00 horas, lo que no ocurrió.

Según los primeros antecedentes, el excursionista de 18 años presentaba una lesión en una de sus rodillas, situación que alcanzó a reportar a un guardaparques alrededor de las 17:00 horas antes de que se perdiera todo contacto telefónico con ellos.

El despliegue del GOPE

Tras llegar al lugar, efectivos policiales lograron restablecer la comunicación móvil con los afectados, confirmando que se trataba del joven lesionado y de un menor de 13 años. Con las coordenadas GPS obtenidas, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda de alta montaña.

Los rescatistas del GOPE iniciaron un exigente ascenso a pie que se extendió por aproximadamente siete horas. Cerca de las 04:00 de la madrugada, el equipo logró localizar a los dos jóvenes en el fondo de un barranco.

Las complejas condiciones geográficas y la nula visibilidad obligaron al personal especializado a realizar maniobras técnicas de alta complejidad para la extracción, tareas que se prolongaron por otras cinco horas.

Finalmente, y debido a la gravedad de la lesión del joven de 18 años junto a la dificultad del terreno para el descenso a pie, Carabineros coordinó una evacuación aérea para ambos rescatados.

El operativo concluyó con éxito, logrando poner a salvo a los dos excursionistas gracias a la rápida respuesta y pericia del personal policial.

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