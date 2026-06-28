La última decisión de Marcelo Bielsa que sacude a Uruguay tras el fracaso en el Mundial 2026

El ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay está cerca de llegar a su fin. Tras su temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que el técnico rosarino hablará en una conferencia de prensa el próximo martes 30 de junio en el Estadio Centenario.

“El entrenador de la Selección Uruguaya, Marcelo Bielsa, realizará una conferencia de prensa en el Estadio Centenario, este martes 30/6 a las 18:00 horas. El evento será transmitido por el canal de YouTube de AUFtv", informó el organismo a través de un comunicado.

Aunque la AUF aún no oficializa la salida del ‘Loco’, todo indica que el encuentro con los medios será el escenario elegido por el DT para despedirse definitivamente de la ‘Celeste’.

La decisión llega después de una de las campañas más decepcionantes de la selección charrúa en una Copa del Mundo. En su paso por Norteamérica, Uruguay igualó 1-1 con Arabia Saudita, empató 2-2 frente a Cabo Verde y cayó 1-0 ante España, números que desataron fuertes cuestionamientos sobre el trabajo del entrenador argentino.

Luego de la eliminación, Bielsa dejó frases que alimentaron las versiones sobre su salida. Sin confirmar su renuncia de manera explícita, expresó: “No le dejo nada al fútbol uruguayo, porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador de fútbol a un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados".

Los números de Bielsa en Uruguay y su posible reemplazante

A la espera de una definición oficial, ya comenzaron a surgir los primeros candidatos para suceder a Marcelo Bielsa en Uruguay. Uno de los nombres que tomó fuerza es el de Marcelo Gallardo, quien está sin club desde su salida de River Plate en febrero pasado y conoce de cerca el fútbol charrúa por su paso como jugador y entrenador de Nacional.

De concretarse su salida, el extécnico de La Roja dejará la ‘Celeste’ tras 36 partidos dirigidos, con un saldo de 16 triunfos, 12 empates y ocho derrotas desde el inicio del proceso, en junio de 2023. En su ciclo, obtuvo el tercer puesto en la Copa América 2024 y el cuarto en las Eliminatorias.

Más allá de los resultados, la etapa del rosarino quedó marcada por varios conflictos internos. El más recordado surgió tras las duras críticas de Luis Suárez y Agustín Canobbio en octubre de 2024, un episodio que muchos señalaron como el quiebre entre el cuerpo técnico y el plantel.