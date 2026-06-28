;

La última decisión de Marcelo Bielsa que sacude a Uruguay tras el fracaso en el Mundial 2026

La AUF confirmó que el técnico argentino ofrecerá una conferencia de prensa en Montevideo, instancia que podría marcar su despedida de la selección charrúa.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Manuel Velasquez - FIFA

El ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay está cerca de llegar a su fin. Tras su temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que el técnico rosarino hablará en una conferencia de prensa el próximo martes 30 de junio en el Estadio Centenario.

“El entrenador de la Selección Uruguaya, Marcelo Bielsa, realizará una conferencia de prensa en el Estadio Centenario, este martes 30/6 a las 18:00 horas. El evento será transmitido por el canal de YouTube de AUFtv", informó el organismo a través de un comunicado.

Revisa también:

ADN

Aunque la AUF aún no oficializa la salida del ‘Loco’, todo indica que el encuentro con los medios será el escenario elegido por el DT para despedirse definitivamente de la ‘Celeste’.

La decisión llega después de una de las campañas más decepcionantes de la selección charrúa en una Copa del Mundo. En su paso por Norteamérica, Uruguay igualó 1-1 con Arabia Saudita, empató 2-2 frente a Cabo Verde y cayó 1-0 ante España, números que desataron fuertes cuestionamientos sobre el trabajo del entrenador argentino.

Luego de la eliminación, Bielsa dejó frases que alimentaron las versiones sobre su salida. Sin confirmar su renuncia de manera explícita, expresó: “No le dejo nada al fútbol uruguayo, porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador de fútbol a un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados".

Los números de Bielsa en Uruguay y su posible reemplazante

A la espera de una definición oficial, ya comenzaron a surgir los primeros candidatos para suceder a Marcelo Bielsa en Uruguay. Uno de los nombres que tomó fuerza es el de Marcelo Gallardo, quien está sin club desde su salida de River Plate en febrero pasado y conoce de cerca el fútbol charrúa por su paso como jugador y entrenador de Nacional.

De concretarse su salida, el extécnico de La Roja dejará la ‘Celeste’ tras 36 partidos dirigidos, con un saldo de 16 triunfos, 12 empates y ocho derrotas desde el inicio del proceso, en junio de 2023. En su ciclo, obtuvo el tercer puesto en la Copa América 2024 y el cuarto en las Eliminatorias.

Más allá de los resultados, la etapa del rosarino quedó marcada por varios conflictos internos. El más recordado surgió tras las duras críticas de Luis Suárez y Agustín Canobbio en octubre de 2024, un episodio que muchos señalaron como el quiebre entre el cuerpo técnico y el plantel.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad