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Temblor sacude China: sismo deja heridos y obliga a evacuar a casi 200 personas

Equipos de emergencia inspeccionan viviendas dañadas mientras continúa el monitoreo de la actividad sísmica.

Nelson Quiroz

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Getty Images - Referencial / bymuratdeniz

La provincia china de Sichuan volvió a ser escenario de un fuerte movimiento telúrico durante la madrugada de este lunes, luego de que un sismo de magnitud 5,5 dejara al menos 13 personas con lesiones leves y obligara a evacuar de forma preventiva a 196 habitantes, según informaron las autoridades locales.

El terremoto se registró a las 00:12 horas (hora local) en el condado de Gao, perteneciente a la ciudad de Yibin. De acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China, el epicentro se ubicó en la localidad de Shahe, a una profundidad de seis kilómetros.

Las autoridades descartaron víctimas fatales e indicaron que los heridos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Además, equipos de emergencia continúan inspeccionando la zona para evaluar los daños y prevenir nuevos riesgos.

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Entre las principales afectaciones se encuentran daños en viviendas. El alcalde de Shahe informó que 21 casas presentaron grietas tras el sismo, tres de ellas con daños de mayor consideración, por lo que diez personas debieron ser realojadas temporalmente en domicilios de familiares y cercanos.

Sichuan es una de las regiones con mayor actividad sísmica de China y concentra cerca de 83 millones de habitantes. La provincia ha sido golpeada en varias ocasiones por terremotos de gran magnitud.

En septiembre de 2022, un sismo de magnitud 6,8 dejó 93 fallecidos y 24 desaparecidos en la zona. Sin embargo, el episodio más devastador ocurrió en mayo de 2008, cuando un terremoto de magnitud 8 causó más de 90.000 muertos y desaparecidos.

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