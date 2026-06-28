Coloccini sorprende con una noticia sobre Gago y explica la ausencia de Assadi en la U: “No es más que eso”

Universidad de Chile derrotó por 2-0 a Unión San Felipe en el Estadio Nacional, resultado que le permitió a los azules arrebatarle el liderato del Grupo D de la Copa Chile 2026 a los albirrojos y alcanzar los siete puntos en la competición.

Tras el encuentro, el ayudante técnico de Fernando Gago, Fabricio Coloccini, habló en conferencia y actualizó el estado de salud del entrenador argentino, quien no ha vuelto a dirigir tras haber sufrido un infarto agudo al miocardio el pasado 18 de junio.

“Fernando está mucho mejor, ya se integró con nosotros en el CDA los últimos dos días. Poco a poco se va integrando nuevamente, obviamente que se tiene que cuidar, seguir ciertos cuidados, pero ya lo tenemos más cerca, así que contento con eso", declaró.

Coloccini también se refirió a otro de los temas que genera inquietud en la U: la ausencia de Lucas Assadi, quien sumó su cuarto partido consecutivo sin ser convocado.

Consultado sobre la situación del volante de 22 años, el DT explicó que “Lucas es un jugador más del plantel, tiene las mismas posibilidades y tuvo las mismas posibilidades que tienen todos. Su ausencia se da solamente por una decisión técnica y no pasa más que eso”.

“Como podemos decir que alguno de los chicos hoy estuvo en la convocatoria, hoy no le tocó estar a Lucas, no es más que eso. ¿Qué le falta para volver a entrar? Es una decisión técnica y esas cosas son internas, se manejan con el jugador, con el cuerpo técnico y no va más allá de eso, creo que es algo interno", agregó.

Por último, Coloccini se refirió a la tragedia causada por los terremotos en Venezuela que afectó a dos venezolanos que integran el plantel de Universidad de Chile: Andrés Bolaño y Bianneider Tamayo. “Antes que nada, solidarizarnos con todo el pueblo venezolano, en nombre del cuerpo técnico de Fernando Gago y de este vestuario”, afirmó.

“Es cierto que tenemos dos jugadores que están involucrados en esta tragedia, con amigos, con familiares. Lo vivimos de muy de cerca, hemos tenido conversaciones. Yo he vivido en Venezuela, me han abierto las puertas y soy un agradecido de ese país. La verdad es que es algo muy triste, nos toca a todos y estamos en contacto permanente y deseando lo mejor. Que pase lo más pronto posible todo esto, porque la verdad es que es un pesadilla", concluyó.