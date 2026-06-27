Bombazo sudamericano: El histórico DT elegido para reemplazar a Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay

La caótica eliminación de la Selección de Uruguay en la fase de grupos del Mundial gatilló el fin de la era de Marcelo Bielsa al mando del equipo.

Con el contrato del “Loco” finalizado tras la cita mundialista y un camarín severamente desgastado, la dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no quiere perder tiempo y ya tiene en la mira al director técnico encargado de liderar el nuevo proceso hacia el proceso de reconstrucción.

Según la prensa argentina, el nombre que genera consenso absoluto y encabeza la lista de prioridades es el del argentino Marcelo Gallardo.

El “Muñeco”, quien se encuentra libre tras su salida de River Plate y presenció el certamen en Norteamérica como comentarista estelar, vuelve a estar en la órbita de una federación que ya lo había buscado en el pasado.

Esta no es la primera vez que la Celeste tienta al ex DT de River Plate. A fines de 2021, tras la histórica salida de Óscar Washington Tabárez, la AUF viajó a Buenos Aires para ofrecerle el cargo, recibiendo una respuesta negativa debido al compromiso que el DT mantenía entonces con el club “millonario”.

Hoy el panorama es radicalmente opuesto: con Gallardo en libertad de acción y el proyecto uruguayo necesitando un golpe de timón inmediato, las condiciones económicas y deportivas parecen alineadas para que el “Muñeco” asuma el desafío de devolver a Uruguay a los primeros planos internacionales de cara al próximo ciclo.