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Santiago bajo Alerta Ambiental: estas son las restricciones para el lunes 29 de junio en la RM

La Región Metropolitana enfrentará una nueva Alerta Ambiental este lunes feriado debido al empeoramiento de la ventilación.

Juan Castillo

Santiago bajo Alerta Ambiental: estas son las restricciones para el lunes 29 de junio en la RM

Santiago bajo Alerta Ambiental: estas son las restricciones para el lunes 29 de junio en la RM / Diego Martin

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró Alerta Ambiental para este lunes 29 de junio debido a las malas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago.

La medida busca proteger la salud de la población frente al aumento de contaminantes que podría registrarse durante la jornada.

Aunque este domingo las estaciones de monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente mantuvieron niveles de calidad del aire en rango bueno, las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas cambiarán durante las próximas horas.

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En ese contexto, señalaron que se espera que la ventilación empeore en las próximas horas, motivo por el cual se adoptó la medida preventiva para toda la capital.

¿Qué medidas regirán durante la Alerta Ambiental en Santiago?

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este lunes predominará un régimen anticiclónico frío, sin ingreso de ventilación costera hacia la cuenca de Santiago. Además, se pronostican temperaturas que fluctuarán entre -1°C y 18°C, escenario que favorecerá la acumulación de contaminantes en el aire.

Las autoridades hicieron un llamado a respetar las restricciones vigentes, especialmente la prohibición de utilizar calefactores a leña y otros derivados de la madera en toda la Región Metropolitana, con excepción de los equipos que funcionan con pellets.

Asimismo, continúa vigente la prohibición de realizar quemas agrícolas en toda la región, medida que se extiende entre el 1 de marzo y el 31 de octubre y que será fiscalizada por equipos del SAG y CONAF.

Pese a la declaración de Alerta Ambiental, las autoridades confirmaron que este lunes no habrá restricción vehicular, debido a que corresponde a un día feriado. Sin embargo, la fiscalización de las demás medidas será reforzada por la Seremi de Salud, Carabineros y los municipios.

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