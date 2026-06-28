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Guardia recibe disparo en la cabeza tras frustrar un robo en Concepción: atacante sigue prófugo

El atacante regresó armado a la tienda minutos después de ser expulsado y abrió fuego contra el trabajador.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES REFERENCIAL / aire images

La Policía de Investigaciones realiza intensas diligencias para dar con el paradero del autor de un violento ataque que dejó a un guardia de seguridad gravemente herido en el centro de Concepción, luego de recibir un disparo en la cabeza al intentar frustrar un robo en una tienda.

El hecho ocurrió la tarde del sábado en una sucursal de Fashion’s Park, donde trabajadores sorprendieron a un hombre intentando sustraer diversas especies. Según los antecedentes policiales, los guardias lograron sacarlo del recinto, pero minutos después el sujeto regresó armado y abrió fuego contra uno de ellos.

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El teniente coronel Jordan Escobar, de la Primera Comisaría de Concepción, señaló que el individuo volvió al local y disparó contra el guardia que había intervenido para expulsarlo.

Por su parte, el comisario Cristóbal Ramírez, de la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó que el atacante llegó al establecimiento con un arma de fuego y efectuó un disparo directo al rostro de la víctima, para luego huir del lugar.

El trabajador, de 35 años, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internado. Pese a la gravedad de las lesiones, las autoridades informaron que se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía y la PDI, que revisan registros de cámaras de seguridad y otras evidencias para ubicar al presunto responsable, quien continúa prófugo.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, calificó el hecho como una “muy mala noticia” y llamó a esclarecer lo ocurrido.

Hasta ahora, las policías mantienen operativos para concretar la captura del autor del ataque y determinar las circunstancias en que ocurrió el violento asalto.

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