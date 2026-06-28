Escándalo internacional en Mundial 2026: youtubers argentinos son detenidos tras intentar colarse a partido

Dos conocidos youtubers argentinos fueron detenidos en Miami luego de intentar ingresar de forma irregular al partido entre Portugal y Colombia por el Mundial 2026, disputado en el Hard Rock Stadium.

Se trata de Beni Mármol (20) y Pato Perrotta (26), quienes ahora enfrentan cargos por interferir en un evento deportivo, un delito que en Florida puede ser castigado con hasta cinco años de prisión.

De acuerdo con medios estadounidenses, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade aseguró que ambos lograron superar tres anillos de seguridad utilizando acreditaciones correspondientes a un encuentro anterior.

Incluso alcanzaron a ingresar a sectores cercanos al campo de juego antes de ser detectados por personal de seguridad. Perrotta declaró que había sido contratado por una agencia para cubrir el encuentro, aunque reconoció que las credenciales que portaba ya no eran válidas.

La justicia del condado de Miami-Dade les fijó una fianza de 2.500 dólares a cada uno para recuperar la libertad. Hasta este domingo permanecían detenidos en el centro correccional Turner Guilford Knight.

En el mismo encuentro fueron arrestadas otras 14 personas por hechos similares, en un operativo reforzado tras los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024, cuando cientos de aficionados intentaron ingresar sin entradas al mismo estadio.

Mármol y Perrotta son creadores de contenido con una importante presencia en YouTube, donde acumulan cerca de 800 mil suscriptores entre ambos gracias a videos de desafíos, viajes y retos virales. Junto al influencer uruguayo conocido como Bisicleta conforman un popular grupo dedicado a este tipo de contenidos.

Hasta ahora, ninguno de los dos se ha referido públicamente a su detención en redes sociales, mientras el caso continúa bajo investigación de las autoridades estadounidenses.