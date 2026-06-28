Partidos del Mundial 2026 hoy, lunes 29 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Eston Parker/ISI Photos

Hoy, lunes 29 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla tres partidos.

Estos encuentros son parte de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Houston

La programación del Mundial 2026 hoy 29 de junio arrancará a las 13:00 horas, en el NRG Stadium, donde Brasil se medirá ante Japón. El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Boston

A contar de las 16:30 horas, Alemania enfrentará a Paraguay en el Gillette Stadium, choque que será transmisión de ADN Deportes y que se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

Monterrey

Desde las 21:00 horas, en el Estadio BBVA, Países Bajos jugará contra Marruecos. El duelo será transmisión de ADN Deportes y que se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.