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Orenburg se pronuncia sobre el futuro de Jordhy Thompson: mensaje directo a Colo Colo

El club ruso explicó el motivo de la demora en el retorno del extremo chileno a Europa.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Jordhy Thompson es uno de los nombres que suena con fuerza para reforzar a Colo Colo de cara al segundo semestre de 2026. El extremo de 21 años, que pertenece al Orenburg de Rusia, está de vacaciones en Chile y ha manifestado en varias ocasiones su deseo de regresar al Estadio Monumental.

En medio de las dudas sobre su futuro, el delantero formado en el “Cacique” no se presentó a los primeros días de pretemporada del elenco ruso, lo que acrecentó los rumores de una posible vuelta a Macul.

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Sin embargo, fue el propio Orenburg quien salió a aclarar esta situación a través del medio Match TV, donde afirmaron que el retraso del regreso del atacante chileno a Rusia se debe única y exclusivamente a un problema con su visa.

“Jordhy se encuentra actualmente en casa, solucionando su problema de visado. Debería regresar al club pronto”, comunicó el servicio de prensa del conjunto europeo al citado medio.

Con esto, se espera que Thompson regrese en los próximos días a Rusia para incorporarse a los trabajos de pretemporada de su equipo, considerando que el torneo local comenzará la última semana de julio.

Este nuevo escenario podría dificultar su eventual retorno a Colo Colo, ya que su estadía en Chile aparecía como un factor clave para agilizar las negociaciones. Por ahora, el principal impedimento para la vuelta del extremo es el contrato vigente que mantiene con el Orenburg hasta mediados de 2027, lo que obliga a ambas partes a buscar una fórmula para destrabar su salida.

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