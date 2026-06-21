“Es normal que la gente sienta decepción y ese sufrimiento... No logré entrar en los corazones del pueblo ecuatoriano”

En la noche de sábado, Ecuador no pudo romper el cero ante un Curazao que estuvo sólido defensivamente y tuvo a su arquero, Eloy Room, como la gran figura del encuentro.

Este resultado complicó mucho las aspiraciones del ‘Tri’ en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece necesita ganar si o si ante Alemania, que ya se encuentra clasificado a los dieciseisavos del torneo.

Con esta generación de jugadores ecuatorianos, los fanáticos esperaban ser uno de los protagonistas del Mundial 2026, tras quedar segundos en las Eliminatorias de Sudamérica, solo por detrás de Argentina. Debido a esto, el ex entrenador de la Universidad de Chile realizó una dura autocrítica por el bajo rendimiento exhibido por sus jugadores en la cita mundialista.

“Creo que el equipo busca por todos los medios, pero la no concreción genera un contagio de incomodidad. Eso nos está privando de la alegría para la gente y los chicos. Mientras haya chance en el fútbol, la vida siempre me enseñó que hay seguir creyendo”, explicó en conferencia de prensa.

“Es normal que la gente sienta decepción y ese sufrimiento. Eso es lo que más me duele. Sé que hacen un esfuerzo; mi familia también estaba ahí. La vida va de esto, de saber atravesar los momentos difíciles. Hay que comprender la incomodidad y el enojo hacia mi persona”, agregó el estratega.

Sobre el final de la conferencia, Beccacece hizo una declaración que impactó a todos. “Sé que es un momento difícil para el pueblo ecuatoriano, todo lo que diga no tiene ningún tipo de importancia... Por ahí yo no logré entrar en los corazones del pueblo ecuatoriano. Lo intenté y lo seguiré intentando. Tengo mucha fe que en el último partido se puede dar lo que merecemos”, afirmó.

Las crudas críticas contra Beccacece en Ecuador

A raíz del empate ante Curazao por la segunda fecha del Mundial 2026, Sebastián Beccacece recibió duras críticas por parte de los medios ecuatorianos, pidiendo expresamente su salida de la selección.

“La paciencia de la afición ecuatoriana parece haberse agotado... Las decisiones tácticas del seleccionador son criticadas. Los planteamientos del equipo son el lamento de no aprovechar una generación considerada por muchos como una de las mejores en la historia del fútbol ecuatoriano”, escribieron en El Comercio.

“Todo lo hizo mal. En su afán de ser ultra-ofensivo, propuso un esquema que hizo lucir mal a su propia defensa y que tampoco dio los frutos que se esperaban”, señaló el portal Primicias Ecuador.