Bielsa, contundente contra las pausas de hidratación en el Mundial 2026: “No le agrega nada y le quita mucho” / Carmen Mandato - FIFA

Marcelo Bielsa apareció en conferencia de prensa este sábado con miras al duelo ante Cabo Verde de mañana domingo, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Al respecto, al ex DT de La Roja le consultaron respecto a una de las medidas más polémicas de la Copa del Mundo: la pausa de hidratación obligatoria por cada tiempo, lo que, en la práctica, convierte el partido en un juego de cuatro tiempos.

Bielsa, en su habitual parsimonia, fue contundente. “Altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. La cantidad de goles, bienvenida, pero este cambio de cultura no le agrega nada y le quita mucho”, enfatizó el “Loco”.

“No se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora, sino en otro tipo de repercusiones que no discuto ni analizo. Antes de esta decisión, el fútbol tenía una característica y ahora tiene otra”, recalcó el DT de Uruguay, apuntando que dicha pausa no tiene el efecto positivo de otras innovaciones.

“Hay grandes aciertos, el VAR no hizo más que mejorarlo y eso uno tiene que aplaudirlo. La tecnología ofrece más opciones para que lo no deseado del VAR aparezca, pero de este intento, las conclusiones que digo no son mías”, cerró Marcelo Bielsa.