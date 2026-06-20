;

VIDEO. Bielsa, contundente contra las pausas de hidratación en el Mundial 2026: “No le agrega nada y le quita mucho”

El entrenador uruguayo cuestionó la implementación de dicha regla en la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Eugenio Salinas

Bielsa, contundente contra las pausas de hidratación en el Mundial 2026: “No le agrega nada y le quita mucho”

Bielsa, contundente contra las pausas de hidratación en el Mundial 2026: “No le agrega nada y le quita mucho” / Carmen Mandato - FIFA

Marcelo Bielsa apareció en conferencia de prensa este sábado con miras al duelo ante Cabo Verde de mañana domingo, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Al respecto, al ex DT de La Roja le consultaron respecto a una de las medidas más polémicas de la Copa del Mundo: la pausa de hidratación obligatoria por cada tiempo, lo que, en la práctica, convierte el partido en un juego de cuatro tiempos.

Revisa también:

ADN

Bielsa, en su habitual parsimonia, fue contundente. “Altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. La cantidad de goles, bienvenida, pero este cambio de cultura no le agrega nada y le quita mucho”, enfatizó el “Loco”.

No se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora, sino en otro tipo de repercusiones que no discuto ni analizo. Antes de esta decisión, el fútbol tenía una característica y ahora tiene otra”, recalcó el DT de Uruguay, apuntando que dicha pausa no tiene el efecto positivo de otras innovaciones.

“Hay grandes aciertos, el VAR no hizo más que mejorarlo y eso uno tiene que aplaudirlo. La tecnología ofrece más opciones para que lo no deseado del VAR aparezca, pero de este intento, las conclusiones que digo no son mías”, cerró Marcelo Bielsa.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad