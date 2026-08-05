Ejército confirma muerte de soldado conscripto en regimiento de Puerto Aysén: PDI abrió una investigación

A través de un comunicado, el Ejército de Chile confirmó la muerte de un soldado conscripto mientras realizaba funciones de guardia al interior del Regimiento N.° 8 “Chiloé”, en Puerto Aysén, Región de Aysén.

Se trata de Jostin Barrientos Álvarez, quien había ingresado al Servicio Militar en abril de este año. Por ahora, las autoridades no han revelado el motivo de su fallecimiento.

Por otro lado, las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) por instrucción del Ministerio Público.

Por su parte, la IV División del Ejército lamentó el fallecimiento del joven y precisó que el deceso ocurrió mientras cumplía servicios de guardia al interior de la unidad militar.

Además, informó que inició una investigación sumaria administrativa, de forma paralela a las diligencias encabezadas por la PDI.

En esa línea, el comandante del Regimiento N.° 8 “Chiloé”, coronel Marco Cid, señaló que el Ejército activó los protocolos correspondientes, informó a sus familiares y dispuso apoyo para sus cercanos.

Finalmente, la familia informó que el velorio de Jostin Barrientos Álvarez se realiza en su domicilio, ubicado en el kilómetro 28 de la ruta CH-240, camino que conecta Puerto Aysén con Coyhaique.