“Nuestra apuesta es a futuro”: presidente de la Federación de Voleibol de Chile anticipa el debut en el Mundial Femenino Sub 17 / Instagram @fevochi

Mañana jueves 6 de agosto comenzará la disputa del Mundial Femenino Sub 17 del voleibol, torneo que por primera vez será organizado por Chile.

En tres sedes entre la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso, nuestro país recibirá a 24 delegaciones, esfuerzo valorado, en diálogo con ADN TOP, por el presidente de la Federación de Voleibol de Chile, Jorge Pino.

“Esto parte en 2024, en Osorno, donde nos estábamos jugando un cupo para ir al Mundial Sub 21. El Director Nacional del IND de la época me decía que estábamos saliendo caro por clasificar a muchos Mundiales y ahí le dije que la solución era traer uno acá. Estuvimos seis meses entregando la documentación hasta que se nos otorgó la sede”, dijo, poniendo foco en qué se le puede exigir a este joven plantel nacional.

“Pasar la primera ronda. Acá todos los equipos tienen a las futuras ídolas de sus selecciones, además son jugadoras bajo 17 años, nuestra opuesta es de 13 años. Nuestra apuesta es a futuro. Queremos que sea el primer Mundial de otro, que queremos hacer junto a Perú. Este es el equipo más alto y joven en la historia de Chile en un Mundial. No estamos pensando solo en el resultado, sino en el desarrollo de estas niñas cuando sean adultas”, recalcó Jorge Pino.

También apuntó a la importancia que tendrá para las regiones este Mundial Sub 17 de voleibol femenino. “Son una alianza estratégica, tienen muy buen voleibol. Ahí se sumó Liceo Mixto. Para el gimnasio de Los Andes tuvimos que trabajar casi tres meses para convencer de que sea sede. Van a quedar ambos gimnasios con la carpeta, que costó 60 millones de pesos, y la implementación, además de un centro de desarrollo de la Federación Internacional de Voleibol”, dijo, valorando el haber sacado adelante la organización pese a las dudas con la llegada del nuevo gobierno.

“Todos quedamos preocupados por el cambio de administración y los recortes en el deporte, pero tuvimos la suerte que la Ministra Duco mantuvo a firme el dinero. Teníamos un plan B, pero estábamos muy encima. El temporal de ahora nos sirvió también y así probamos los techos para no pasar vergüenzas”, cerró el presidente de la Federación de Voleibol de Chile en ADN TOP.