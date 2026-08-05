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Capturan a segundo implicado en homicidio de escolar en San Bernardo: Fiscalía lo apunta como autor de la estocada mortal

El imputado habría causado la lesión fatal contra la víctima de 15 años, quien murió tras un ataque registrado a las afueras de un liceo.

Martín Neut

Estudiante falleció en San Bernardo

Estudiante falleció en San Bernardo

Carabineros detuvo al segundo adolescente presuntamente implicado en el homicidio de un estudiante de 15 años ocurrido el pasado jueves 30 de julio en las afueras del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, en San Bernardo.

El joven, de 15 años, es sindicado por la Fiscalía como quien habría provocado la herida cortopunzante en el tórax que terminó con la vida de la víctima, identificada como Y.J.F.G., quien falleció en el Hospital Parroquial de San Bernardo.

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Según la investigación, el ataque ocurrió al finalizar la jornada escolar, cuando el estudiante fue abordado por dos compañeros con quienes mantenía conflictos previos. Uno de ellos habría derribado y golpeado a la víctima, mientras que el segundo habría utilizado un arma blanca.

Un presunto responsable se entregó

El primer imputado, un adolescente de 17 años, se entregó a Carabineros al día siguiente del crimen y quedó con arresto domiciliario total tras ser formalizado.

La detención del segundo involucrado se concretó en San Bernardo tras diligencias del OS-9 y Labocar de Carabineros, que incluyeron declaraciones de testigos, análisis de cámaras y reconocimientos fotográficos.

El menor fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde deberá enfrentar la investigación por su presunta participación en el homicidio.

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