Ecuador - Curazao: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV
La selección sudamericana buscará sumar sus primeros puntos en la competencia de Canadá, Estados Unidos y México tras perder frente a Costa de Marfil.
Ecuador buscará este sábado 20 de junio sumar sus primeros puntos en el Mundial 2026 luego de perder por 1-0 frente a Costa de Marfil.
La selección dirigida por Sebastián Beccacece llegará a este encuentro con la obligación de vencer a Curazao para seguir en competencia en el campeonato que se está desarrollando en Canadá, Estados Unidos y México.
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Por su parte, Curazao sufrió una goleada histórica en su debut en la Copa del Mundo al perder por 7-1 frente a Alemania.
¿Cuándo y a qué hora juega Ecuador vs Curazao por el Mundial 2026?
El partido entre Ecuador y Curazao, válido por la primera fecha del Grupo E, se disputa este sábado 20 de junio a las 20:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium, estadio de la ciudad de Kansas, Estados Unidos.
¿Cómo y dónde ver en vivo el Ecuador - Curazao?
En Chile, el encuentro solo podrá seguirse en televisión por cable. La transmisión de este partido estará a cargo de DSports y los servicios de streaming de DGO, DAZN y Paramount+, disponibles previo pago de suscripción.
Además, el partido podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.
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