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VIDEO. “No esperaba nada de esto”: Vozinha protagoniza multitudinaria recepción en el Monumental

El arquero de Cabo Verde no ocultó su emoción ante las más de 35 mil personas que llegaron a Pedreros para verlo en la cancha con la camiseta alba.

Carlos Madariaga

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

“No esperaba nada de esto”: Vozinha protagoniza multitudinaria recepción en el Monumental

“No esperaba nada de esto”: Vozinha protagoniza multitudinaria recepción en el Monumental / HANS SCOTT/AGENCIAUNO

Vozinha vivió este martes su esperada presentación en el Estadio Monumental. El nuevo arquero de Colo Colo tuvo su primer encuentro con los hinchas albos, que repletaron gran parte del recinto de Macul, y fue recibido como una verdadera estrella, en una puesta en escena a la altura de una de las grandes figuras del Mundial 2026.

Cerca de las 19:30 horas, el portero de 40 años pisó por primera vez el césped del Monumental. Su ingreso estuvo marcado por una ensordecedora ovación, un espectáculo de luces y fuegos artificiales que acompañó su camino hasta el centro de la cancha.

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Allí lo esperaba un escenario especialmente preparado para la ocasión: la palabra “Aura” desplegada sobre el césped y los principales trofeos de la historia de Colo Colo, incluida la emblemática Copa Libertadores. En ese lugar, Vozinha agradeció el recibimiento y dirigió sus primeras palabras a los hinchas.

“Ha sido increíble. Estoy feliz y contento por todo, les agradezco desde el fondo de mi corazón la amabilidad y el cariño de los hinchas del más grande de Chile. No esperaba nada de esto, agradecido de esta oportunidad y jugar acá”, expresó un más que feliz portero.

“Mi familia está feliz y contenta por esto, espero que puedan venir acá para ver el cariño del pueblo colocolino”, recalcó ante la ovación de los fanáticos en el Monumental.

Vozinha abordó también sus primeros días de trabajo y la chance de sumar trofeos con la camiseta alba.

“Lo más importante es trabajar día a día para honrar esta camiseta y la historia de Colo Colo. Esperamos a final de año darle una alegría a este pueblo maravilloso. Me siento en casa, en familia, el grupo es muy bueno. Vamos a trabajar todos los días, ya ví mucha calidad en el plantel, demuestra por qué están punteros”, cerró el arquero caboverdiano.

Tras posar junto a los títulos y compartir sus primeras fotografías con la camiseta alba, llegó uno de los momentos más llamativos de la jornada. El reconocido paracaidista nacional Sebastián “Ardilla” Álvarez descendió desde las alturas y, ante la mirada de los miles de asistentes, le entregó al guardameta la camiseta oficial de Colo Colo, poniéndole el broche de oro a una verdadera fiesta en Macul.

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