;

VIDEO. Eloy Room, el héroe de Curazao tras establecer un récord en la historia de los Mundiales

El portero del elenco centroamericano fue la gran figura para que su país rescatara el primer punto disputando la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Eloy Room, el héroe de Curazao tras establecer un récord en la historia de los Mundiales

Eloy Room, el héroe de Curazao tras establecer un récord en la historia de los Mundiales / Robbie Jay Barratt - AMA

Si hay un nombre gracias al cual Curazao dio el gran golpe este sábado en el Mundial 2026, sacándole un empate al favorito Ecuador, es el portero Eloy Room.

El arquero nació en Países Bajos, como gran parte de los que defienden al país centroamericano que es colonia neerlandesa, asi que hizo la mayoría de su carrera allí.

Revisa también:

ADN

De hecho, el portero hoy de 37 años se inició en el Vitesse Arnhem, teniendo pasos por diversos clubes de su país, además de Bélgica, para luego llegar a Estados Unidos.

Eloy Room defiende los colores del Miami FC, elenco del ascenso norteamericano, pero dicho destino podría cambiar a la luz de la sensacional actuación que firmó este sábado, con récord incluido.

Todo considerando que el arquero de Curazao concretó 15 paradas contra Ecuador, transformándose en el portero con más atajadas en duelos a 90 minutos en Copas del Mundo.

El récord absoluto, incluyendo alargue, le pertenece aún a Tim Howard, que realizó 16 tapadas en la llave de otavos de final donde Estados Unidos quedó eliminado con Bélgica en Brasil 2014.

En el caso de Room, sus atajadas sí le permitieron festejar con su país, que logró gracias a él su primer punto en Copas del Mundo.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad