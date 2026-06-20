Eloy Room, el héroe de Curazao tras establecer un récord en la historia de los Mundiales / Robbie Jay Barratt - AMA

Si hay un nombre gracias al cual Curazao dio el gran golpe este sábado en el Mundial 2026, sacándole un empate al favorito Ecuador, es el portero Eloy Room.

El arquero nació en Países Bajos, como gran parte de los que defienden al país centroamericano que es colonia neerlandesa, asi que hizo la mayoría de su carrera allí.

De hecho, el portero hoy de 37 años se inició en el Vitesse Arnhem, teniendo pasos por diversos clubes de su país, además de Bélgica, para luego llegar a Estados Unidos.

Eloy Room defiende los colores del Miami FC, elenco del ascenso norteamericano, pero dicho destino podría cambiar a la luz de la sensacional actuación que firmó este sábado, con récord incluido.

Todo considerando que el arquero de Curazao concretó 15 paradas contra Ecuador, transformándose en el portero con más atajadas en duelos a 90 minutos en Copas del Mundo.

El récord absoluto, incluyendo alargue, le pertenece aún a Tim Howard, que realizó 16 tapadas en la llave de otavos de final donde Estados Unidos quedó eliminado con Bélgica en Brasil 2014.

En el caso de Room, sus atajadas sí le permitieron festejar con su país, que logró gracias a él su primer punto en Copas del Mundo.