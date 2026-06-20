El surrealista enojo en la TV de Turquía tras la eliminación del Mundial 2026 / Icon Sportswire

Aunque se esperaba muchísimo respecto de lo que pudiera hacer Turquía en el Mundial 2026, lo cierto es que el elenco euroasiático es la primera gran eliminada de la Copa del Mundo.

Esto pues, por el criterio de desempate, aunque derroten a Estados Unidos, el haber caído con Paraguay y Australia ya les deja sin chances siquiera de quedar terceros.

Obviamente, los análisis en Turquía están a la orden del día y en redes sociales se viralizó el virulento análisis de Gökhan Dinç, conductor del programa deportivo de la cadena bTV.

“Del lateral derecho, al central, al central, al otro central, a este central, al lateral izquierdo, al lateral izquierdo, a Hakan, Hakan, al central, al central, a Hakan, Hakan, al central, al central, al lateral derecho, al lateral derecho, al extremo derecho, al extremo derecho, al extremo derecho", comentó con furia, hastiado de la serie de pases de la selección, los que derivaron en 56 remates al arco en los dos partidos, pero sin anotar un solo gol.

“Aunque hagas 630 pases, 830 pases, ¿qué vas a hacer con la pelota ahí? ¿Qué vas a conseguir con todos esos pases que estás dando ahí?”, insistió, furioso, Dinç, ante la eliminación del Mundial 2026.