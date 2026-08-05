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VIDEO. Victoria con freno de mano: la U vence a Unión San Felipe y se mete entre los mejores 16 equipos de la Copa Chile 2026

Los azules se medirán ante Everton en la siguiente ronda del torneo nacional de clubes.

Gonzalo Miranda

La U derrotó a San Felipe por la Copa Chile 2026 | Agencia Uno

La U derrotó a San Felipe por la Copa Chile 2026 | Agencia Uno

Miércoles por la noche y la Copa Chile 2026 se comienza a terminar en su fase grupal, por lo que en la presente jornada, fue el turno de la zona D para bajar el telón.

En un partido para los bostezos, Unión San Felipe y Universidad de Chile se midieron en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, compromiso que terminó con la ajustada victoria azul por la cuenta mínina.

El solitario gol de Nicolás Fernández (8′) bastó y sobró para que el ‘Romántico Viajero consiguiera los tres puntos y se asegurara el primer lugar del Grupo D, pese a la goleada de Unión La Calera sobre Santiago Wanderers en paralelo.

Universidad de Chile cierra la fase grupal como primera con 13 puntos, seguido por los ‘cementeros’ con 11 unidades, ambos clasificados para la siguiente ronda, donde se medirán ante Everton y la Universdad Católica, respectivamente.

Sin fecha definida para jugar las llaves, ahora tanto azules como ‘cementeros’ se enfocan en lo que será la jornada 18 de la Liga de Primera, donde el cuadro universitario se medirá ante Palestino en el Nacional, mientras que Unión La Calera recibe a Colo Colo.

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