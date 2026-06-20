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VIDEO. Tromba marina sorprende en estuario de Reloncaví en medio de sistema frontal en Los Lagos

El fenómeno, captado en redes sociales, se produjo frente a Caleta La Arena. Autoridades confirman que no afectó a personas ni infraestructura.

Martín Neut

Marcelo Opitz

Tromba marina sorprende en estuario de Reloncaví

Tromba marina sorprende en estuario de Reloncaví

Una tromba marina se registró la tarde de este sábado en el Estuario de Reloncaví, frente al sector Caleta La Arena–Puelche, en la comuna de Puerto Montt, en medio de un sistema frontal que afecta a la región de Los Lagos con lluvias, viento y bajas temperaturas.

El fenómeno ocurrió cerca de las 16:20 horas y fue captado en redes sociales, donde se observa su formación a poca distancia de embarcaciones, a unas tres millas de la costa.

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Pese a su intensidad visual, no se reportaron daños a personas, infraestructura portuaria ni afectación a la conectividad.

El director regional de Senapred Los Lagos, Mitzio Riquelme, explicó que “siendo sábado 20 de junio, a las 17:30 horas se registra un evento de tromba marina en el sector de Caleta-Puelche, conexión de ruta 7”, agregando que “no genera afectación en la conectividad ni tampoco daños a la infraestructura portuaria o también a las personas”.

La autoridad indicó que el evento se enmarca en una alerta temprana preventiva por inestabilidad atmosférica, con precipitaciones, viento e isoterma alta en la zona.

Se esperan hasta “40 milímetros de lluvia, vientos de 40 a 60 km/h y posibles nevadas en sectores cordilleranos”, según Riquelme, condiciones que se mantendrán hasta el 22 de junio.

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