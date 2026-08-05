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VIDEO. Hizo llorar a muchos: el emotivo registro de un niño argentino al ser recibido por sus amigos tras un tratamiento médico

Un emotivo recibimiento en Olavarría, Argentina emocionó a los usuarios en redes sociales.

Nicolás Lara Córdova

Hizo llorar a muchos: el emotivo registro de un niño argentino al ser recibido por sus amigos tras un tratamiento médico

El pasado martes se dio a conocer un emotivo registro en Argentina que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En el video, difundido por la familia de Santi, un niño que completó con éxito un delicado tratamiento médico, se puede ver cómo un grupo de vecinos, compañeros de colegio e incluso bomberos lo recibió con una sorpresa en su regreso a casa.

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Mientras el vehículo avanzaba por el acceso principal a Olavarría, una escena inesperada llamó la atención de sus ocupantes: autos estacionados a un costado del camino, globos de colores, banderas y una multitud que esperaba su llegada.

“Capaz es para un jugador de la selección”, se le escuchó decir a Santi, sorprendido por la gran cantidad de personas reunidas en el lugar.

Sin embargo, a medida que avanzaban, descubrieron que el homenaje era para él. El pequeño fue recibido como un verdadero héroe por su comunidad tras superar el complejo cuadro de salud que lo mantuvo en tratamiento.

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