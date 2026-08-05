Unión San Felipe cayó este miércoles ante la Universidad de Chile en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, pero aquello seguramente pasa a un segundo plano para Leandro Cañete, portero de los aconcagüinos, quien está pasando por una batalla mucho más importante fuera de las canchas.

Fue el propio guardameta quien, tras terminar el partido en el Nicolás Chahuán de La Calera, reveló a TNT Sports que su hijo pasó un crítico estado de salud, que lo llevó a pensar lo peor.

“Tuve a mi hijo grave, pensé que no iba a aguantar, todavía está en la clínica”, aseguró notablemente emocionado el arquero de 31 años, revelando porque se había ausentado de algunas prácticas.

“Fue hace un par de semanas, después de la final del Mundial... entró mal, estuvo en la UCI entubado ese día. Pensé que no aguantaba y por eso falté al entrenamiento”, continuó el formado en la cantera de la U.

A pesar de la angustia vivoda, la situación de su hijo ya comenzó a mejorar. “Agradecerle principalmente a mi mujer, que es una gran compañera; al club, que me permitió faltar al entrenamiento. Es una situación que no se la deseo a ningún padre, que no es fácil. Gracias a Dios ya está en rehabilitación y hoy volvió nuevamente a caminar, a comer y eso para mi es un logro muy importante”, afirmó.

“Quiero agradecerle a mi familia y toda la gente que estuvo en las cadenas de oración. No es fácil para un padre tener a un hijo en esa situación, pero ya pasó lo peor y empezamos ahora en la recuperación”, afirmó.

Además, también le envió saludos a su amigo “Nacho”, quien está combatiendo un cáncer y este miércoles fue operado. “Espero que haya salido todo bien, nuestras oraciones están con él”, sentenció Cañete.