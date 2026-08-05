No se mueve: descartan oferta desde México para que Fernando Ortiz deje Colo Colo

Fernando Ortiz está liderando a Colo Colo en una campaña histórica, que los tiene como punteros de la Liga de Primera a 12 puntos de diferencia de su escolta, la Universidad de Chile.

Sin embargo, un reciente rumor que acercaba al entrenador argentino al fútbol mexicano comenzó a asustar a los hinchas del “Cacique”, que temían por una marcha del DT a final de temporada, teniendo en consideración que su contrato vence en diciembre de este 2026.

Estas especulaciones surgieron a través de Gastón González, representante que tuvo participación en la contratación del “Tano” en Colo Colo, quien en una reciente entrevista, comentó que era normal que clubes de la Liga MX y otros torneos se interesan en el técnico, pero que a pesar de aquello, él seguía enfocado en ser campeón con los albos.

Pero, la agencia Pitz Group, oficina que sí tiene contacto directo con Ortiz y es la que vela por los intereses del estratega argentino, en conversación con ADN Deportes, desmintió cualquier oferta desde el extranjero que esté seduciendo al entrenador en plena competencia.

Tal como han comentado el entrenador y Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, la renovación de Fernando Ortiz será discutida una vez finalice la temporada, aunque todo hace indicar que el “Tano” seguirá al mando del equipo para el año 2027.