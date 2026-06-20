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Detienen a hombre en Curacautín por presunto maltrato animal: tenía 19 mascotas en evidente estado de abandono

Un operativo conjunto de Carabineros con el municipio permitió rescatar a 14 perros y cinco gatos hallados sin alimento ni cuidados veterinarios.

Martín Neut

Mlatrato animal Curacautín

Mlatrato animal Curacautín

Un hombre de 64 años fue detenido en la comuna de Curacautín, en la región de La Araucanía, acusado de maltrato animal tras el hallazgo de 19 mascotas en evidente estado de abandono.

El procedimiento se originó por denuncias de vecinos de la población Las Raíces, lo que llevó a un operativo conjunto entre la 5ª Comisaría de Carabineros de Chile y el municipio local. Con una orden judicial de entrada y registro, personal policial ingresó al domicilio del imputado.

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En el interior, se constató la presencia de 14 perros y 5 gatos encerrados en condiciones insalubres, sin alimentación adecuada ni atención veterinaria. Los animales presentaban signos de desnutrición y enfermedades asociadas al abandono.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia para su control de detención. Los 19 ejemplares fueron rescatados y derivados a agrupaciones animalistas, donde quedaron en proceso de cuarentena y rehabilitación.

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