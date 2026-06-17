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Suspensión de maniobra retrasa reflotamiento de catamarán Koñimo hundido en Reloncaví: accidente dejó 6 fallecidos

El operativo fue interrumpido por fallas técnicas en la extracción de la nave, lo que obliga a reprogramar diligencias clave para esclarecer el naufragio.

Martín Neut

Marcelo Opitz

Reflotamiento del catamarán “Koñimo Primero”

Reflotamiento del catamarán “Koñimo Primero”

02:30

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Las labores de reflotamiento del catamarán de apoyo a la salmonicultura “Koñimo Primero”, hundido el 27 de enero de 2026 en el Estuario de Reloncaví, fueron suspendidas este miércoles tras registrarse problemas técnicos durante la maniobra de izamiento.

La operación busca extraer la nave para su traslado al buque “Yagana”, donde se realizarán peritajes para esclarecer el naufragio que dejó seis fallecidos y dos sobrevivientes.

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Según los antecedentes, durante el procedimiento se cortaron algunas de las cuerdas utilizadas para levantar la embarcación, lo que obligó a detener los trabajos y reprogramarlos para la próxima jornada, dependiendo de las condiciones climáticas.

Explicación de la reprogramación

La fiscal de la causa, María Angélica de Miguel, explicó la complejidad del operativo. “Todo este trabajo es complicado. Reflotar una embarcación es muy complejo, y más aún cuando se trata de una evidencia que debemos periciar”, señaló, indicando que se evalúa un nuevo intento en las próximas horas.

Desde el lugar, familiares de las víctimas manifestaron su malestar por las demoras. Blanca Sonia Lebtún, madre de uno de los tripulantes fallecidos, expresó: “Hace 4 meses que hemos andado (…) las noticias fueron 1 o 2 días y después desaparecieron”, criticando la lentitud de los peritajes.

La Fiscalía informó que ya hay peritos a bordo del “Yagana” y que se incorporarán más especialistas una vez que la nave sea reflotada para continuar con las diligencias investigativas.

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