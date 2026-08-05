“La agenda de seguridad está para la tele”: alcalde Toledo arremete contra ministro Arrau y delegado Codina por falta de coordinación

Antes del inicio de una pauta de seguridad en las inmediaciones de la estación Las Mercedes del Metro de Santiago, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, protagonizó un tenso intercambio con el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, acusando falta de coordinación del Gobierno con el municipio.

Posteriormente, el jefe comunal profundizó sus críticas y apuntó directamente contra el Ministerio de Seguridad y las autoridades regionales.

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, Toledo aseguró que la visita del ministro de Seguridad, Martín Arrau, y del delegado presidencial no fue informada oficialmente al municipio.

“Como si esto fuera a la chacota”

Según relató, el equipo comunal supo del operativo de manera extraoficial a través de Carabineros y recién a las 6 de la mañana recibió un mensaje desde el ministerio. “Como si esto fuera a la chacota, como si fuese el WhatsApp de un curso de prekínder”, cuestionó.

El alcalde afirmó que la situación refleja una falta de coordinación permanente con el Ejecutivo.

“Existe un abandono importante del Ministerio de Seguridad en el trabajo que se le tiene asignado, igual que el delegado. Hoy la agenda de seguridad está para la tele”, sostuvo, criticando que los controles vehiculares se realicen en horarios de alta exposición mediática en lugar de focalizarse en delitos de mayor impacto.

“Vienen para acá a hacer un show televisivo”

En esa línea, Toledo cuestionó que las autoridades no prioricen el combate al robo de vehículos, las desarmadurías ilegales, los secuestros y la presencia del Tren de Aragua en sectores de la comuna.

“Vienen para acá a hacer un show televisivo en vez de coordinarse con la autoridad comunal”, afirmó.

El jefe comunal también aseguró que Puente Alto enfrenta un déficit de recursos policiales para sus más de 568 mil habitantes y acusó que efectivos de la comuna son destinados a otras funciones, como el resguardo de la residencia del Presidente José Antonio Kast o de eventos masivos. “La verdad es que nosotros nos sentimos abandonados”, concluyó.