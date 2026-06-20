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Suman 37 en la comuna: Estación Central ubica a otros 30 menores haitianos en operativo de búsqueda impulsado por el Gobierno

El municipio verificó domicilios tras alerta de Contraloría y confirmó que los menores estaban escolarizados, en buen estado y viviendo junto a sus familias.

Martín Neut

Alcalde de Estación Central informa operativo por búsqueda de niños haitianos

Alcalde de Estación Central informa operativo por búsqueda de niños haitianos / VICTOR HUENANTE GALAZ

La Municipalidad de Estación Central informó el hallazgo de 30 niños y niñas haitianos en distintos sectores de la comuna, en el marco de un operativo de verificación tras una alerta de la Contraloría por menores ingresados al país que no habían podido ser ubicados.

El trabajo comenzó a partir de un listado entregado por la Subsecretaría de la Niñez, lo que llevó a equipos municipales a recorrer domicilios para corroborar la información en terreno.

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El alcalde Felipe Muñoz explicó a T13 que “durante esta mañana con profesionales de la Oficina Local de la Niñez, de la Dirección de Desarrollo Comunitario Municipal y algunos funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública hemos estado recorriendo algunos sectores que señala el listado que nos fue enviado donde los niños podrían encontrarse”.

En ese contexto, agregó que “podemos decir que hemos encontrado 30 niños y niñas en buenas condiciones. Niños que están escolarizados y que están junto a sus padres”. Con esto, se suman a otros siete menores ubicados días antes, totalizando 37 casos en la comuna.

Sin embargo, aún hay casos sin confirmar, ya que en algunos domicilios no se logró dar con los menores buscados. Muñoz señaló que “ha sido tranquilizador también para nosotros ver cómo está el avance en este operativo”, aunque no se descarta apoyo de Carabineros para nuevas diligencias.

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