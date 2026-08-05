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VIDEO. “Usar a otros para dañar”: Jueza experta expone el alcance jurídico de la violencia vicaria en aniversario de tribunal serenense

Durante la intervención, se conceptualizó la dinámica en la que personas cercanas (frecuentemente hijos e hijas) son utilizadas como un instrumento de agresión contra la víctima principal.

Gonzalo Miranda

“Usar a otros para dañar”: Jueza experta expone el alcance jurídico de la violencia vicaria en aniversario de tribunal serenense

“Usar a otros para dañar”: Jueza experta expone el alcance jurídico de la violencia vicaria en aniversario de tribunal serenense / Federico Moreno

Con una asistencia que superó las 300 personas de manera presencial y remota, la Corte de Apelaciones de La Serena llevó a cabo la charla magistral Violencia vicaria: encuadre conceptual, alcance y respuestas jurídicas”, instancia que formó parte de las actividades de conmemoración de su 177° aniversario.

La actividad contó con la ponencia principal de la magistrada del 2° Juzgado de Familia de Santiago, académica y doctora en Derecho, Jessica Arenas, quien profundizó en la naturaleza jurídica de este fenómeno, conocido también como violencia por sustitución o por interpósita persona.

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Durante su intervención, la jueza Arenas conceptualizó la dinámica en la que personas cercanas (frecuentemente hijos e hijas) son utilizadas como un instrumento de agresión contra la víctima principal.

“La violencia vicaria se entiende como una violencia por interpósita persona, esto es, se utiliza a una persona para dañar a otra, y al utilizarla para dañar a otra también le causa un daño, que puede ser de carácter psicológico, físico o incluso causarle la muerte”, explicó la magistrada.

En la jornada se analizó el impacto de la Ley N° 21.675 (que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres), destacándola como un hito legislativo que fortalece el sistema de protección e incorpora nuevas herramientas ante la violencia de género.

Desafíos en prevención y reparación

Por su parte, la ministra de la Corte de Apelaciones de La Serena y encargada del Comité de Género y No Discriminación de la jurisdicción, Marcela Sandoval, expuso sobre los retos pendientes del sistema judicial en materia de prevención, protección y reparación integral.

La ministra enfatizó el rol de los operadores de justicia para hacer visible este flagelo y dimensionar las secuelas que genera tanto en las mujeres como en los niños, niñas y adolescentes.

La instancia concluyó subrayando la importancia de capacitar de forma continua a los actores judiciales para responder con eficacia y celeridad ante las diversas manifestaciones de violencia que afectan a la sociedad.

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