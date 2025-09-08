Durante la jornada de este lunes, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile emitió un aviso especial debido a la probabilidad de trombas marinas.

Según especificó el organismo, el fenómeno se desarrollaría en tres regiones del país en las jornadas venideras.

Armada emite aviso por posibles trombas marinas en Chile: estas serían las tres regiones afectadas

En concreto, desde la institución indicaron que se podrían desarrollar trombas marinas en los sectores costeros de: la región del BioBío, la región de La Araucanía y la región de Los Ríos.

La situación podría ocurrir entre la noche de este martes 9 y la madrugada de la jornada del día 10 de septiembre.

En esa misma línea, en el documento emitido resaltaron que “el horario de mayor atención entre las 00:00 y las 03:00 de la hora local”.

El aviso explicó que el pronóstico se debe al desarrollo de nubes convectivas, lo cual generaría condiciones propicias para que se produzcan trombas marinas en las zonas antes mencionadas.