;

Armada emite aviso por posibles trombas marinas en Chile: estas serían las tres regiones afectadas

La condición se presentaría entre la noche del martes 9 y la madrugada del miércoles 10 de septiembre.

Sebastián Escares

Getty Images.

Getty Images. / Moreno Bertapelle

Durante la jornada de este lunes, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile emitió un aviso especial debido a la probabilidad de trombas marinas.

Según especificó el organismo, el fenómeno se desarrollaría en tres regiones del país en las jornadas venideras.

Revisa también

ADN

Armada emite aviso por posibles trombas marinas en Chile: estas serían las tres regiones afectadas

En concreto, desde la institución indicaron que se podrían desarrollar trombas marinas en los sectores costeros de: la región del BioBío, la región de La Araucanía y la región de Los Ríos.

La situación podría ocurrir entre la noche de este martes 9 y la madrugada de la jornada del día 10 de septiembre.

En esa misma línea, en el documento emitido resaltaron que “el horario de mayor atención entre las 00:00 y las 03:00 de la hora local”.

El aviso explicó que el pronóstico se debe al desarrollo de nubes convectivas, lo cual generaría condiciones propicias para que se produzcan trombas marinas en las zonas antes mencionadas.

ADN

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad