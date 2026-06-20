Senapred establece zona de exclusión en complejo Nevados de Chillán tras aumento de actividad volcánica

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró un perímetro de seguridad en torno al complejo volcánico Nevados de Chillán, en la región de Ñuble, debido al aumento de su actividad.

La medida establece un radio de exclusión de 1 kilómetro alrededor del cráter activo “Nicanor”, con restricción de ingreso en esa zona, lo que afecta a las comunas de Coihueco y Pinto.

La decisión se basa en un informe del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Sernageomin, que elevó la alerta técnica de verde a amarilla.

El reporte advierte que, “dada la actividad sísmica que se ha observado en las últimas semanas (…) es esperable la ocurrencia de explosiones de baja magnitud”, con riesgos como eyección de piroclastos balísticos, emisión de ceniza y gases volcánicos.

Senapred señaló que se trata de una “zona de probable afectación por peligros volcánicos” y que continuará evaluando la evolución del sistema, en coordinación con los organismos técnicos del sistema nacional de emergencia.