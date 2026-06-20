;

Ministro Poduje anticipa nuevas denuncias en tres Serviu regionales tras querella por irregularidades en reconstrucción de El Olivar

La cartera pidió al CDE actuar contra dos entidades ligadas a viviendas para damnificados y abrió una auditoría por posibles anomalías en otras zonas del país.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anticipó que el caso por presuntas irregularidades en la reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, podría escalar a otras zonas del país.

Esto, luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitara al Consejo de Defensa del Estado presentar una querella criminal contra dos entidades patrocinantes vinculadas al proceso habitacional para damnificados del megaincendio de 2024.

A través de su cuenta de X, Poduje afirmó este sábado que “vienen nuevas denuncias en tres Servius regionales” y aseguró que el Minvu impulsará “sumarios y querellas contra todas las personas que manchan el prestigio de esta institución y el compromiso de la enorme mayoría de sus funcionarios”.

“Gravedad de las falencias estructurales”

La acción judicial pedida por la cartera apunta contra Social Arquitectura y Uno a Uno SpA, tras una serie de antecedentes levantados en investigaciones administrativas y técnicas sobre los proyectos desarrollados en El Olivar.

Según informó el ministerio, entre las eventuales figuras penales detectadas aparecen “falsificación de instrumento público, fraude al Fisco, uso malicioso de instrumento falso, negociación incompatible, estafa, amenazas, tráfico de influencias y cuasidelitos por riesgo a la seguridad estructural”.

Desde el Minvu señalaron además que informes de la Ditec y del Idiem “corroboran la gravedad de las falencias estructurales en los inmuebles levantados” para familias afectadas por los incendios.

“Patrones de irregularidad”

Entre los antecedentes expuestos por la cartera, se menciona que un exdirector del Serviu de Valparaíso habría suscrito un certificado que permitió a una entidad patrocinante acreditar experiencia técnica que, según el ministerio, no cumplía con las exigencias reglamentarias.

Junto con los sumarios ya instruidos, la Subsecretaría de Vivienda ordenó una auditoría interna sobre los Convenios Regionales de Asistencia Técnica vigentes en todo el país.

“La medida responde a los hallazgos del caso El Olivar y a la detección de patrones de irregularidad que podrían replicarse en otras regiones”, indicaron desde el Minvu.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad