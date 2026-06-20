Ministro Poduje anticipa nuevas denuncias en tres Serviu regionales tras querella por irregularidades en reconstrucción de El Olivar

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anticipó que el caso por presuntas irregularidades en la reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, podría escalar a otras zonas del país.

Esto, luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitara al Consejo de Defensa del Estado presentar una querella criminal contra dos entidades patrocinantes vinculadas al proceso habitacional para damnificados del megaincendio de 2024.

A través de su cuenta de X, Poduje afirmó este sábado que “vienen nuevas denuncias en tres Servius regionales” y aseguró que el Minvu impulsará “sumarios y querellas contra todas las personas que manchan el prestigio de esta institución y el compromiso de la enorme mayoría de sus funcionarios”.

Vienen nuevas denuncias en tres Servius regionales.



Vamos a iniciar sumarios y querellas contra todas las personas que manchan el prestigio de esta institución y el compromiso de la enorme mayoría de sus funcionarios. — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) June 20, 2026

“Gravedad de las falencias estructurales”

La acción judicial pedida por la cartera apunta contra Social Arquitectura y Uno a Uno SpA, tras una serie de antecedentes levantados en investigaciones administrativas y técnicas sobre los proyectos desarrollados en El Olivar.

Según informó el ministerio, entre las eventuales figuras penales detectadas aparecen “falsificación de instrumento público, fraude al Fisco, uso malicioso de instrumento falso, negociación incompatible, estafa, amenazas, tráfico de influencias y cuasidelitos por riesgo a la seguridad estructural”.

Desde el Minvu señalaron además que informes de la Ditec y del Idiem “corroboran la gravedad de las falencias estructurales en los inmuebles levantados” para familias afectadas por los incendios.

“Patrones de irregularidad”

Entre los antecedentes expuestos por la cartera, se menciona que un exdirector del Serviu de Valparaíso habría suscrito un certificado que permitió a una entidad patrocinante acreditar experiencia técnica que, según el ministerio, no cumplía con las exigencias reglamentarias.

Junto con los sumarios ya instruidos, la Subsecretaría de Vivienda ordenó una auditoría interna sobre los Convenios Regionales de Asistencia Técnica vigentes en todo el país.

“La medida responde a los hallazgos del caso El Olivar y a la detección de patrones de irregularidad que podrían replicarse en otras regiones”, indicaron desde el Minvu.