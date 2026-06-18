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Estación Central ubica a siete de 184 niños haitianos buscados por el Gobierno: estaban escolarizados y vivían hacinados

El municipio informó que los menores estaban bajo tutela de un adulto y fueron encontrados en distintos domicilios de la comuna.

Martín Neut

Getty Images

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La Municipalidad de Estación Central informó que logró ubicar a siete niños haitianos que figuraban en un listado de 184 menores enviado por el Gobierno, en el marco de las diligencias iniciadas tras las observaciones de la Contraloría sobre el paradero de niños extranjeros que ingresaron al país.

El caso surgió luego de que un preinforme del organismo fiscalizador detectara que, de una muestra de 105 menores haitianos que llegaron a Chile durante 2025, 64 no pudieron ser localizados. Entre ellos, 12 habían registrado como domicilio de llegada la comuna de Estación Central.

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Según informó el municipio, funcionarios de la Oficina de la Infancia encontraron a los siete menores en distintos domicilios de la comuna. De acuerdo con el alcalde Felipe Muñoz, los niños estaban bajo el cuidado de un tutor y asistiendo a establecimientos educacionales.

“Están escolarizados y a cargo de un tutor”

“Están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza”, señaló el jefe comunal a T13. Asimismo, precisó que los menores se encontraban en condiciones de hacinamiento. “Están hacinados, pero tienen donde dormir”, afirmó.

Las búsquedas forman parte de un trabajo coordinado entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez y los municipios, con el objetivo de reconstruir la trazabilidad de los menores y verificar sus condiciones de vida.

Las autoridades esperan que durante los próximos días puedan ser ubicados más niños incluidos en los registros oficiales.

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