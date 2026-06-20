;

Ministra Wulf aclara que niños haitianos identificados por municipios “no necesariamente corresponden a los 64 del preinforme”

La titular de Desarrollo Social sostuvo que “este caso ha revelado brechas en el sistema” y aseguró que se está trabajando para mejorar la coordinación del Estado.

Ruth Cárcamo

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, abordó las diligencias para ubicar a los 64 niños haitianos no localizados que dio cuenta un pre-informe de la Contraloría.

Cabe recordar que la secretaria de Estado, junto al director general de la PDI, Eduardo Cerna, informó este viernes que 33 de los menores ya fueron ubicados, precisando que se encuentran viviendo con sus familias.

Durante esta jornada, Wulf señaló: “Hoy nuestra prioridad es ubicar a los restantes. Nuestra fuerza de tarea busca apoyar la labor investigativa que realiza la PDI y trabajar firmemente en la articulación institucional que permite tener información consolidada sobre el estado de los niños y adolescentes en términos globales”.

“Este caso ha revelado brechas en el sistema”

También destacó el trabajo realizado por algunos municipios a través de las Oficinas Locales de la Niñez, las que han logrado identificar a menores en distintas comunas del país.

“Sin embargo, esos casos no necesariamente corresponden a los 64 del pre-informe, sino que responden a un llamado realizado desde la Subsecretaría de la Niñez”, aclaró.

Revisa también

ADN

Según detalló Wulf, dicha repartición busca “conocer el estado de la población que ha ingresado por reunificaciones familiares para verificar que se encuentren bien, dadas las diferentes alertas que se han generado por las investigaciones que están en curso”.

“Este caso ha revelado brechas en el sistema, por eso estamos trabajando junto a distintas instituciones para fortalecer la coordinación del Estado, y asegurar que una situación como esta no vuelva a ocurrir”, concluyó.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad