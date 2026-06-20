Ministra Wulf aclara que niños haitianos identificados por municipios “no necesariamente corresponden a los 64 del preinforme”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, abordó las diligencias para ubicar a los 64 niños haitianos no localizados que dio cuenta un pre-informe de la Contraloría.

Cabe recordar que la secretaria de Estado, junto al director general de la PDI, Eduardo Cerna, informó este viernes que 33 de los menores ya fueron ubicados, precisando que se encuentran viviendo con sus familias .

Durante esta jornada, Wulf señaló: “Hoy nuestra prioridad es ubicar a los restantes. Nuestra fuerza de tarea busca apoyar la labor investigativa que realiza la PDI y trabajar firmemente en la articulación institucional que permite tener información consolidada sobre el estado de los niños y adolescentes en términos globales”.

“Este caso ha revelado brechas en el sistema”

También destacó el trabajo realizado por algunos municipios a través de las Oficinas Locales de la Niñez, las que han logrado identificar a menores en distintas comunas del país.

“Sin embargo, esos casos no necesariamente corresponden a los 64 del pre-informe, sino que responden a un llamado realizado desde la Subsecretaría de la Niñez”, aclaró.

Según detalló Wulf, dicha repartición busca “conocer el estado de la población que ha ingresado por reunificaciones familiares para verificar que se encuentren bien , dadas las diferentes alertas que se han generado por las investigaciones que están en curso”.

“Este caso ha revelado brechas en el sistema, por eso estamos trabajando junto a distintas instituciones para fortalecer la coordinación del Estado, y asegurar que una situación como esta no vuelva a ocurrir”, concluyó.