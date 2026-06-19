Temblor se registra en la zona central de Chile hoy viernes: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un temblor se percibió en horas de la tarde de este viernes 19 de junio en la zona central de Chile.

Según detalló el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,2, a una profundidad de 70 kilómetros.

Mientras que su epicentro se ubicó a 29 kilómetros al suroreste de Los Andes, región de Valparaíso.

El sismo tuvo lugar a eso de las 21.32 horas, y también se percibió en la región Metropolitana.