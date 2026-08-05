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Resultados del Kino que repartió $13.000 millones: números ganadores del sorteo 3262 del miércoles 5 de agosto

El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Kino que repartió $13.000 millones: números ganadores del sorteo 3262 del miércoles 5 de agosto

La noche del miércoles 5 de agosto, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso e histórico pozo acumulado.

Para el sorteo 3262 se alcanzaron los $13.000 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 17 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $1.442.726.

Los montos a repartir serán los siguientes:

  • Kino: $7.770 millones
  • Rekino: $1.240 millones
  • Requete Kino: $710 millones
  • Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
  • Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
  • Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
    • 1 Casa
    • 1 SUV
    • Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
    • 1 viaje
  • En cuanto a los premios especiales:
    • 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
    • Bono de $100.000.000
  • Por último, el premio al número de cartón:
    • 5 bonos de $1.000.000
  • Finalmente, Club Kino:
    • Bono de $1.000.000

Conoce los números ganadores del sorteo 3262 del Kino

  • Kino: 17, 11, 20, 19, 12 7, 18, 25, 24, 3, 13, 10, 6, 4
  • Rekino16, 19, 21, 22, 1, 25, 14, 9, 6, 10, 2, 12, 18, 4
  • Requete Kino: 6, 14, 8, 7, 22,, 12, 25, 19, 5, 11, 17, 15, 1, 4
  • Chao Jefe $2.000.0008, 19, 25, 15, 6, 17, 11, 3, 1, 5, 23, 14, 24, 7
  • Chao Jefe $3.000.000: 21, 1, 13, 24, 11, 18, 20, 5, 12, 8, 9, 2, 23, 10
  • Súper Combo Marraqueta15, 7, 13, 19, 1, 25, 10, 18, 14, 8, 17, 22, 9, 2
  • Premios Especiales por un bono de $100.000.000: 9, 21, 20, 18,, 8, 5, 2, 24, 25, 17, 11, 3, 13, 4
  • Premios Especiales por una camioneta Mitsubishi L200 Work: 23, 25, 3, 8, 14, 6, 10, 18, 22, 2, 16, 13, 5, 7

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