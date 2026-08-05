Resultados del Kino que repartió $13.000 millones: números ganadores del sorteo 3262 del miércoles 5 de agosto
El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.
La noche del miércoles 5 de agosto, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso e histórico pozo acumulado.
Para el sorteo 3262 se alcanzaron los $13.000 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 17 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $1.442.726.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $7.770 millones
- Rekino: $1.240 millones
- Requete Kino: $710 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- 1 Casa
- 1 SUV
- Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
- 1 viaje
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
- Bono de $100.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 5 bonos de $1.000.000
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3262 del Kino
- Kino: 17, 11, 20, 19, 12 7, 18, 25, 24, 3, 13, 10, 6, 4
- Rekino: 16, 19, 21, 22, 1, 25, 14, 9, 6, 10, 2, 12, 18, 4
- Requete Kino: 6, 14, 8, 7, 22,, 12, 25, 19, 5, 11, 17, 15, 1, 4
- Chao Jefe $2.000.000: 8, 19, 25, 15, 6, 17, 11, 3, 1, 5, 23, 14, 24, 7
- Chao Jefe $3.000.000: 21, 1, 13, 24, 11, 18, 20, 5, 12, 8, 9, 2, 23, 10
- Súper Combo Marraqueta: 15, 7, 13, 19, 1, 25, 10, 18, 14, 8, 17, 22, 9, 2
- Premios Especiales por un bono de $100.000.000: 9, 21, 20, 18,, 8, 5, 2, 24, 25, 17, 11, 3, 13, 4
- Premios Especiales por una camioneta Mitsubishi L200 Work: 23, 25, 3, 8, 14, 6, 10, 18, 22, 2, 16, 13, 5, 7
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.