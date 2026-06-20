Se disparan un 287% las consultas a la IA por cobros del CAE: revisa qué están buscando los chilenos

El Crédito con Aval del Estado (CAE) sigue estando en el ojo del huracán. En medio de las polémicas por las gestiones de cobro, los chilenos están recurriendo en masa a la tecnología para resolver sus dudas más urgentes, provocando un inédito “boom” de consultas en plataformas de Inteligencia Artificial (IA).

Un análisis realizado por la firma Searchbrand.ai reveló que las búsquedas sobre el CAE en herramientas de IA se dispararon un brutal 287% durante el último mes.

El estudio analizó más de 15 mil consultas en plataformas como ChatGPT, Gemini, Perplexity y Claude, dejando en evidencia que el debate político importa poco: la gran preocupación de los usuarios es el impacto directo en sus bolsillos.

Los grandes temores de los deudores del CAE

De acuerdo al informe, el 71% de las búsquedas se concentra en los efectos de la deuda y el monto total de la misma. La incertidumbre económica y el miedo a las acciones legales lideran las estadísticas:

¿Cuánto debo?: El 44% de los usuarios pregunta cómo saber su monto adeudado, saldos pendientes o cómo se calcula el total.

El de los usuarios pregunta cómo saber su monto adeudado, saldos pendientes o cómo se calcula el total. Miedo al embargo: Un 27% consulta directamente por las consecuencias de no pagar, tales como embargos, cobranzas judiciales y retención de impuestos .

Un consulta directamente por las consecuencias de no pagar, tales como . Buscar una salida: El 16% indaga sobre fórmulas de renegociación o regularización de la deuda.

El indaga sobre fórmulas de renegociación o regularización de la deuda. Beneficios y leyes: Solo un 9% pregunta por beneficios estatales y un 4% por aspectos netamente jurídicos.

“La principal preocupación no está en el debate político, sino en las consecuencias concretas para su bolsillo”, explicó Hussam Sufan, CEO de Searchbrand.ai, tras detallar que 63% de las preguntas refleja angustia o incertidumbre.

Otro de los hallazgos clave es que 8 de cada 10 consultas corresponden a casos personales muy específicos. Esto demuestra que los chilenos están prefiriendo contarle sus problemas financieros a una IA antes que buscar en Google o en las páginas oficiales del Estado.

Al respecto, Felipe Almeida, CMO de la consultora, señaló que estos modelos de lenguaje “han reemplazado a la búsqueda tradicional y a los portales públicos de información como el canal de asesoría jurídica y económica primaria ante situaciones críticas de endeudamiento familiar".

Las preguntas más repetidas por los chilenos en la IA: