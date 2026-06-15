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Por emisión de cenizas y gases: complejo volcánico Nevados de Chillán pasa de alerta verde a amarilla

El organismo detectó actividad superficial en el cráter activo y advirtió un aumento progresivo de la actividad interna del complejo volcánico ubicado en la región de Ñuble.

Nelson Quiroz

07 de abril de 2018/CHILLAN El volcán Nevados de Chillán presenta pulsos eruptivos durante las horas de la mañana. El Nevados de Chillán se encuentra con alerta naranja, decretada por el SERNAGEOMIN, desde la jornada del jueves 5 de abril, tras la creciente actividad y eruptiva que ha presentado. FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO

07 de abril de 2018/CHILLAN El volcán Nevados de Chillán presenta pulsos eruptivos durante las horas de la mañana. El Nevados de Chillán se encuentra con alerta naranja, decretada por el SERNAGEOMIN, desde la jornada del jueves 5 de abril, tras la creciente actividad y eruptiva que ha presentado. FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO / Hans Scott

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevó este lunes la alerta técnica del complejo volcánico Nevados de Chillán desde nivel verde a amarillo, luego de registrar actividad superficial asociada a emisiones de ceniza fina y gases desde el cráter activo.

La decisión fue anunciada por el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica de Sernageomin, Álvaro Amigo, quien explicó que durante esta jornada se observaron columnas eruptivas de baja a moderada intensidad, con alturas que no superaron los 200 metros sobre el cráter.

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07 de abril de 2018/CHILLAN El volcán Nevados de Chillán presenta pulsos eruptivos durante las horas de la mañana. El Nevados de Chillán se encuentra con alerta naranja, decretada por el SERNAGEOMIN, desde la jornada del jueves 5 de abril, tras la creciente actividad y eruptiva que ha presentado. FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO / Hans Scott

Según detalló el especialista, estas manifestaciones corresponden a emisiones de material piroclástico y gases, y representan la culminación de un proceso de aumento gradual de la actividad interna del volcán, particularmente en los registros sísmicos monitoreados por los equipos técnicos.

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“La actividad observada es significativa porque corona un período de incremento escalonado y paulatino de la actividad interna, lo que nos lleva a determinar el cambio de alerta técnica de verde a amarillo”, señaló Amigo.

Pese al aumento en la vigilancia, las autoridades descartaron que exista actualmente un escenario de erupción mayor. La zona de potencial impacto se mantiene restringida a un radio estimado de un kilómetro alrededor del cráter activo, donde podrían registrarse emisiones menores de gases, cenizas o proyección de bloques asociados a explosiones de baja magnitud.

Desde Sernageomin enfatizaron que el cambio de alerta no implica evacuaciones ni restricciones adicionales de acceso más allá de las medidas preventivas ya vigentes. Sin embargo, advirtieron que el inicio de un nuevo ciclo eruptivo requiere un monitoreo permanente.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad y visitantes a mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales de Sernageomin y Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para seguir la evolución del fenómeno volcánico.

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