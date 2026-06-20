Las duras críticas de Paraguay contra el arbitraje en el Mundial 2026: “Estaban jugando con 12″

Paraguay logró un sufrido triunfo por 1 a 0 ante Turquía y mantiene la ilusión de clasificar a los dieciseisavos de la Copa del Mundo. Sin embargo, no todo fue alegría, ya que en el primer tiempo se fue expulsado una de sus máximas figuras, Miguel Almirón.

El volante paraguayo se convirtió en el primer jugador en sufrir las consecuencias de la denominada ‘Ley Vinicius’, la cual prohíbe taparse la boca al momento de decirle algo al rival.

Debido a esto, el árbitro salvadoreño Iván Barton, fue el foco de las críticas de los futbolistas y el cuerpo técnico de la selección paraguaya. Uno de los que fue tajante con el desempeño del juez, fue el lateral Juan Cáceres, quien aseguró a ESPN que Turquía “estaba jugando con 12″.

“Me cuesta jugar este deporte nuevo... Todo el decálogo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay”

Después, en la conferencia de prensa, el director técnico, Gustavo Alfaro realizó unos comentarios contra el árbitro por las decisiones tomadas en el partido.

“Me cuesta jugar este deporte nuevo. Lo respeto, pero a veces hay circunstancias que se manejan para un lado o para el otro. Todo el decálogo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay, de la primera hoja a la última”, señaló.

En la última fecha de la fase de grupos, la selección paraguaya deberá enfrentar a Australia en un decisivo partido para clasificar a los dieciseisavos. Sin embargo, tendrá la sensible baja de Miguel Almirón por suspensión.