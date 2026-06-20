;

La sorprendente frase de Lamine Yamal en el Mundial 2026: “No es el momento de jugar un partido entero”

El extremo español se recuperó de una lesión muscular y asoma como titular para el próximo partido. Sin embargo, asegura que quiere ir paso a paso con el proceso de adaptación.

Lucas San Martín

(Photo by Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images)

(Photo by Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

En su debut en el Mundial 2026, España dejó muchas dudas tras obtener un empate sin goles ante Cabo Verde. Además, una de sus principales figuras llegó a la competencia resentido físicamente.

Lamine Yamal sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo que no le permitió ser titular en el primer partido de la fase de grupos. Después de su proceso de recuperación, el atacante de 18 años asoma como titular para el encuentro ante Arabia Saudita.

Más información

ADN

Sin embargo, en entrevista con Radio Televisión Española, el extremo del Barcelona aclaró que “estoy bien, me encuentro bien, pero es muy pronto. Es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”.

En el duelo ante Cabo Verde, Yamal apenas jugó 20 minutos y no pudo ser trascendente en la cancha para ayudar a España a quedarse con la victoria.

“Todos los jugadores cuando hay una lesión en la etapa final de la temporada piensas en el Mundial. También en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz”, cerró el joven futbolista.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad