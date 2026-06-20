La sorprendente frase de Lamine Yamal en el Mundial 2026: “No es el momento de jugar un partido entero”

En su debut en el Mundial 2026, España dejó muchas dudas tras obtener un empate sin goles ante Cabo Verde. Además, una de sus principales figuras llegó a la competencia resentido físicamente.

Lamine Yamal sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo que no le permitió ser titular en el primer partido de la fase de grupos. Después de su proceso de recuperación, el atacante de 18 años asoma como titular para el encuentro ante Arabia Saudita.

Sin embargo, en entrevista con Radio Televisión Española, el extremo del Barcelona aclaró que “estoy bien, me encuentro bien, pero es muy pronto. Es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”.

En el duelo ante Cabo Verde, Yamal apenas jugó 20 minutos y no pudo ser trascendente en la cancha para ayudar a España a quedarse con la victoria.

“Todos los jugadores cuando hay una lesión en la etapa final de la temporada piensas en el Mundial. También en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz”, cerró el joven futbolista.