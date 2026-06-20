No solo se tapó la boca: los dos nuevos castigos que recibió un sudamericano en este Mundial 2026 / Icon Sportswire

El paraguayo Miguel Almirón se caracteriza por su habilidad y desequilibrio en cancha abierta. Pero en el Mundial 2026, el veloz puntero pasó a la historia por dos castigos inéditos.

En el final del primer tiempo ante Turquía, Almirón se fue expulsado por taparse la boca para decirle algo a Mert Müldür, lateral turco. Es primera vez que se pone en práctica esta medida en la Copa del Mundo, conocida como la “Ley Vinícius”.

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En el debut ante Estados Unidos, Almirón fue amonestado también por una jugada inédita. En una jugada que parecía una falta clara de Tim Ream sobre el paraguayo, el árbitro Makkelie sancionó la acción y mostró la tarjeta amarilla al defensor estadounidense.

Sin embargo, la revisión del VAR cambió la decisión inicial: la amonestación pasó a Almirón, quien fue castigado por engañar al árbitro.

En el cambio de sanción se aplicó por primera vez la figura de “Mistaken Identity”, un protocolo que permite corregir una sanción disciplinaria cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado.

El bonus track al arco

Lo de Almirón no fue lo único en que los sudamericanos desconocieron las nuevas reglas del balompié. El arquero de Paraguay, Orlando Gill, se demoró mucho en sacar un saque de fondo.

¿Qué pasó? Con la nueva regla de este torneo, si pasan más de 8 segundos en un saque de fondo, la jugada se convierte en un tiro de esquina para el rival.