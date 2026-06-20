Paraguay gana con heroísmo y un gol muy veloz a Turquía: se ilusiona en el Mundial 2026 / San Francisco Chronicle/Hearst N

A los 64 segundos de partido, un golazo al lado del palo decidió todo. Un remate desviado de Calhanoglu a los 98 minutos sólo lo confirmó. Paraguay resistió todo el partido y venció a Turquía en el grupo D del Mundial 2026.

El gran nombre de los primeros 5 minutos de partido fue Matías Galarza, quien abrió la cuenta con un golazo y recibió una amarilla por un patadón.

Revisa también: Cunha y Vinicius le entregan a Brasil su primera victoria en el Mundial 2026

Gustavo Gómez fue una de las figuras de los guerreros guaraníes, que resistieron todo el partido los embates turcos. Eso sí, muchos de sus ataques fueron muy poco lúcidos.

En la última fecha, Paraguay buscará la clasificación ante Australia, con la obligación de ganar para quedarse con el segundo puesto de su zona.

El gol:

COMPETENCIA POR EL GOL MÁS RÁPIDO EN EL #MundialEnDSPORTS



Matías Galarza Fonda remató de media distancia y abrió el marcador para Paraguay en el inicio del partido ante Turquía.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Fafn9ElHl0 — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Adiós turco

Turquía ha sido una de las grandes decepciones del Mundial, sobre todo por las expectativas que había antes de su debut ante Australia.

El capitán Hakan Calhanoglu, símbolo de Inter, acompañado de estrellas como Arda Guler (Real Madrid), Mehri Demiral (Al-Ahly) y Ferdi Kadıoglu (Brighton) ilusionaba a los hinchas, pero la derrota los elimina de la Copa del Mundo.

Junto con Haití, que cayó ante Brasil, son las dos primeras selecciones que ya no tienen chances de seguir avanzando en el Mundial 2026.