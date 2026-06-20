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Figura de una selección europea abandonó el Mundial 2026 por un asunto personal: recibió duras críticas

Jérémy Doku dejó, momentáneamente, la concentración de Bélgica en la Copa del Mundo por el nacimiento de su primer hijo. Esto le trajo muchas críticas.

Lucas San Martín

(Photo by Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images)

(Photo by Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images) / Sarah Stier - FIFA

Una nueva polémica azota en el Mundial 2026. En plena concentración con la selección de Bélgica, Jérémy Doku abandonó los entrenamientos para devolverse a su país de forma momentánea por un asunto personal.

El atacante del Manchester City indicó que asistirá al nacimiento de su hijo. “Es mi primer hijo y definitivamente quiero estar allí”, explicó Doku en entrevista con la prensa belga DH.

“Si me preguntas qué quiero, mi respuesta es que nadie quiere perder el nacimiento de su primer hijo. Pero también sé que el fútbol implica muchas otras consideraciones. Sé que la federación apoya a sus jugadores y entiende sus situaciones”, añadió.

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Pese a tener el visto bueno de la federación belga, esto le trajo muchas críticas por abandonar a su país en plena Copa del Mundo, ya que entienden una competición a este nivel exige una dedicación absoluta del deportista.

“Tienes la oportunidad de jugar el Mundial, hay cientos de jugadores que desearían estar en tu lugar, pero lo dejas todo para asistir al parto de tu hijo, algo que me parece repugnante, con todo mi respeto, porque el padre no tiene un papel real allí, sino solo uno secundario”, aseguró France Pierron, periodista de L’Equipe.

Igualmente, Doku viajó a Bélgica para acompañar a su pareja en este especial momento. Debido a esto, el extremo podría perderse el partido de este domingo ante Irán por la segunda fecha del Grupo G en la Copa del Mundo.

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