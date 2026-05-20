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A menos de 24 horas de otro atentado: nuevo ataque incendiario deja tres maquinarias forestales destruidas en Curacautín

El hecho ocurrió al interior de un fundo en el sector Santa Ema y fue adjudicado mediante un lienzo de la Resistencia Mapuche Malleco.

Ruth Cárcamo

Matías Gallegos

Queman tres maquinarias forestales en nuevo ataque incendiario en Curacautín

Queman tres maquinarias forestales en nuevo ataque incendiario en Curacautín

01:15

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Durante la mañana de este miércoles, se produjo un ataque incendiario en la comuna de Curacautín, región de La Araucanía, que dejó tres maquinarias forestales destruidas.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió al interior de un fundo ubicado en el sector de Santa Ema, hasta donde llegó personal de la Zona de Orden Público de Carabineros y equipos de Bomberos para controlar la emergencia.

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En el lugar se encontró un lienzo adjudicatorio de la Resistencia Mapuche Malleco, en el que se exige la libertad de los denominados presos políticos mapuches y se hace referencia al caso Molino Grollmus, además de los recientes procedimientos policiales desarrollados en la zona.

Este nuevo ataque incendiario en Curacautín ocurre a menos de 24 horas de otro atentado registrado en la comuna de Lautaro, luego del amplio operativo policial desarrollado al interior de la comunidad de Temucuicui.

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