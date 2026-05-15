VIDEO. Panelista de ‘Fiebre de Baile’ es acusado de maltrato animal: vecinos intentaron rescatar a la mascota
El video se viralizó por redes sociales y desató una ola de reacciones.
Un polémico metraje se difundió acerca de un posible caso de maltrato animal por parte del creador de contenido Manuel Trejo, quien es acusado de golpear y mantener en malas condiciones a un perro.
El video muestra a los vecinos el también panelista de “Fiebre de Baile” intentando ingresar a su casa para detener el maltrato. Posteriormente, se liberaron fotografías donde se muestra al animal en estado de desnutrición.
Esto fue reforzado posteriormente por el periodista Pablo Candia, quien complementó que la mascota cuenta con quemaduras en sus cuatro patas, y que fue puesto en cuidado de veterinarios.
“Respecto a esta bestia, había inventado cinco enfermedades del perrito explicando la desnutrición (...) Basta de disfrazar el maltrato con excusas básicas como las que da este creador de contenidos. Una bestia de ser humano”, acusó.
Trejo no se ha referido públicamente a esta serie de acontecimientos, y desde Chilevisión tampoco han emitido algún comunicado referente a su situación en “Fiebre de Baile”.
